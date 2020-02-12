Мошенничество с трансфером Ярмоленко: подозреваемым грозит до 12 лет

В Киеве завершилось досудебное расследование по факту мошенничества, которое связано со средствами за трансфер футболиста Андрея Ярмоленко.

В 2017 году был подписан договор о переходе футболиста из ФК Динамо в немецкую команду Боруссию Дортмунд.

Было установлено, что два человека похитили средства, которые должны были быть переданы Черниговской СДЮШ Юность как платеж солидарности за трансфер Ярмоленко.

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– Согласно условиям контракта, между клубами в специализированную детско-юношескую школу, где учился спортсмен, должна была поступить часть платежа солидарности. Однако платеж перечислили одной из общественных организаций с созвучным названием, которая не имела никакого отношения к спортсмену, – отметили в полиции.

Речь идет о 5 млн грн материального ущерба, нанесенного СДЮШ. Более 3,5 млн грн было возмещено во время следствия.

Соучредителю и председателю правления общественной организации уже сообщили о подозрении в мошенничестве.

Ранее Факты ICTV писали, что в футбольном клубе Вест Хэм готовы отдать Ярмоленко в аренду.