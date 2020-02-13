В Днепропетровской области разоблачили организованную группу лиц, которые безосновательно получали сжиженный газ предусмотренный для нужд населения, негазифицированных районов и в дальнейшем продавали его через сеть подпольных АЗС.

Сжиженный газ, приобретенный по цене для потребностей населения, продавали через сеть подпольных АЗС, но уже по рыночным ценам.

Банда нанесла ущерб государству на десятки миллионов гривен.

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Во время обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства, поддельные отчеты по реализации сжиженного газа, черновые записи, $15 тыс. и 80 тыс. грн, незарегистрированное оружие, гранату и специализированные автомобили для перевозки сжиженного газа.

Им сообщили о подозрении по нескольким статьям УК Украины – ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (Служебный подделка), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, организованной группой).



























На Днепропетровщине аферисты заправляли авто бытовым газом / 7 фотографий

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