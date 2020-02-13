На Днепропетровщине подросток родила в туалете: младенец умер в выгребной яме

В Днепропетровской области 17-летняя девушка родила в уличном туалете.

К правоохранителям обратились медики скорой помощи с заявлением, что улице Солнечной, в селе Петрово, в выгребной яме туалета нашли мертвого младенца.

Мать ребенка – несовершеннолетняя местная жительница, которая находится на учете у врача-психиатра. Она находилась на 36 неделе беременности.

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Младенца она родила в туалете, а его тело вытаскивали из выгребной ямы.

Труп ребенка направили судмедэкспертам, а маму госпитализировали в перинатальный центр из-за большой кровопотери.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе 24 января мать заперла в квартире двух малолетних мальчиков и ушла употреблять алкоголь. Один ребенок даже пыталась прыгнуть с четвертого этажа из окна, чтобы выбраться из квартиры.