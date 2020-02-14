PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Под домом основателя Ланет взорвали гранату – в компании заявили о покушении

В сторону дома основателя интернет-провайдера Ланет, бизнесмена Виктора Мазура бросили гранату.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как приехал автомобиль, из него вышли люди, бросили гранату в дом и быстро исчезли.

Взрыв вышиб окна, обломки испортили стены фасада. В результате происшествия никто не пострадал.

В полиции открыли уголовное дело с предварительной квалификацией Хулиганство.

Читайте: В Киеве в погоне со стрельбой задержали вооруженного иностранца

– Хотя Виктор Мазур и его адвокат предполагают, что покушение может быть связано с конфликтом вокруг отключения сетью Ланет телеканала NewsOne, который был в прошлом году и закончился прекращением трансляции в начале этого года, – отметили в компании Ланет.

Кроме того, по словам Мазура, менеджеры NewsOne убеждали его, что восстановление трансляции канала – в его личных интересах, иначе “будет поздно”.

В тот день, когда неизвестные взорвали гранату, Мазур должен встретиться с представителями телеканала, но отменил переговоры.

Ранее Факты ICTV писали, что в аэропорту Одессы полиция задержала иностранца, которого подозревают в убийстве столичного пластического хирурга.

Источник: Ланет

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка