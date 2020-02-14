В сторону дома основателя интернет-провайдера Ланет, бизнесмена Виктора Мазура бросили гранату.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как приехал автомобиль, из него вышли люди, бросили гранату в дом и быстро исчезли.
Взрыв вышиб окна, обломки испортили стены фасада. В результате происшествия никто не пострадал.
В полиции открыли уголовное дело с предварительной квалификацией Хулиганство.
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– Хотя Виктор Мазур и его адвокат предполагают, что покушение может быть связано с конфликтом вокруг отключения сетью Ланет телеканала NewsOne, который был в прошлом году и закончился прекращением трансляции в начале этого года, – отметили в компании Ланет.
Кроме того, по словам Мазура, менеджеры NewsOne убеждали его, что восстановление трансляции канала – в его личных интересах, иначе “будет поздно”.
В тот день, когда неизвестные взорвали гранату, Мазур должен встретиться с представителями телеканала, но отменил переговоры.
Ранее Факты ICTV писали, что в аэропорту Одессы полиция задержала иностранца, которого подозревают в убийстве столичного пластического хирурга.
Источник: Ланет