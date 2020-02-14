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Факты / Происшествия

В Киеве зарезали пенсионерку – подозревают зятя

В Киеве полицейские около 16.00 получили сообщение об обнаружении погибшей женщины в подвальном помещении дома на улице Харьковское шоссе.

– На месте правоохранители обнаружили тело 68-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти от многочисленных ножевых ранений. В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские задержали предполагаемого подозреваемого – 46-летнего зятя потерпевшей, – сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы убийства женщины. С задержанным работают следователи.

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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). В случае доказательства вины мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Факты ICTV также писали о том, что в аэропорту Одессы задержали гражданина другого государства, которого подозревают в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника.

Видео: Информатор Киев

Источник: Нацполиция

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