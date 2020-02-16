Во Львовской области в селе Коты автомобиль, в котором находились четыре человека, упал в воду и перевернулся на крышу.

В полиции сообщают, что 20-летний водитель Audi-80 не справился с управлением и слетел в озеро.

Трое пассажиров и водитель, в возрасте 19-24 лет, погибли на месте. Полиция начала досудебное расследование и выясняет все обстоятельства происшествия.

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Во Львовской области автомобиль влетел в озеро – четыре человека погибли / 4 фотографии

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами.

Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове авто влетело в пешеходов, в результате чего погибли две женщины.