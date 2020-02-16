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Факты / Происшествия

Под Донецком в пожаре погибла женщина

Утром 16 февраля в Донецкой области произошел пожар, в результате которого погибла женщина.

Огонь вспыхнул внутри однокомнатной квартиры на ул. Ольшанского в г. Покровск.

Читайте: На Закарпатье сгорела деревянная церковь

Во время тушения пожара спасатели обнаружили женщину без признаков жизни.

Все детали происшествия устанавливаются.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе на штрафплощадке сгорело 20 автомобилей.

Источник: ГСЧС

Фото: Pixabay

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