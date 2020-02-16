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Факты / Происшествия

Под Киевом пьяный полицейский сбил двух человек на зебре

В Броварах в Киевской области нетрезвый полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек и пытался скрыться с места происшествия. Его смогли остановить другие неравнодушные водители.

В результате наезда 28-летний мужчина погиб на месте. Другого 31-летнего пешехода госпитализировали с травмами.

Виновник ДТП, находившийся вне службы, отказался от теста на приборе Драгер.

Под Киевом пьяный полицейский сбил двух человек на зебре / 2 фотографии

На место происшествия вызвали сотрудников Государственного бюро расследований, которые будут изучать обстоятельства аварии.

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Глава полиции Киевской области Андрей Небытов по факту ДТП назначил служебное расследование.

Напомним, в Николаеве авто насмерть сбило девушку, переходившую через дорогу в неположенном месте.

Фото: Трибуна – Бровары

Источник: Нацполиция

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