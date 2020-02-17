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Факты / Происшествия

Копа за смертельное ДТП в Броварах уволили из полиции и посадили в СИЗО

Полицейского, который пьяным сел за руль и совершил смертельное ДТП в Броварах, уволили из Национальной полиции и поместили в СИЗО.

– За нарушение служебной дисциплины, совершение ДТП с тяжелыми последствиями, управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения и непредоставление первой медицинской помощи потерпевшему 17 февраля по приказу начальника полиции Киевской области Андрея Небытова сотрудник полка полиции особого назначения уволен из НПУ, – говорится в сообщении.

Расследованием этого дела занимается ГБР. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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Напомним, вечером 16 февраля в Броварах Киевской области нетрезвый полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек и пытался убежать. В результате наезда 28-летний мужчина погиб на месте, другого 31-летнего пешехода госпитализировали с травмами. Виновник ДТП, который находился вне службы, отказался от теста на алкоголь.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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