В Запорожье педофил заманил в квартиру и изнасиловал двух 10-летних мальчиков

В Запорожье задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании двух 10-летних мальчиков.

– Двое мальчиков 2010 года рождения гуляли на улице. В это время злоумышленник предложил несовершеннолетним посмотреть металлоискатель в себя в квартире, на что последние согласились, – рассказали в ГУ НП в Запорожской области.

Когда дети оказались в квартире, то мужчина их изнасиловал.

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Подозреваемого уже задержали, им оказался ранее судимый мужчина 1980 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.4 ст.152 (Изнасилование) УК Украины. Злоумышленнику грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове полиция оперативно задержала подозреваемого в изнасиловании 14-летнего парня.