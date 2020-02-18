В Киеве на бульваре Дружбы Народов водитель автомобиля Audi не сдержала безопасной дистанции, поэтому допустила столкновение с автомобилем Nissan, а тот по инерции столкнулся с Renault и Hyundai.
По словам участников ДТП, во время столкновения автомобили только начали медленное движение на зеленый сигнал светофора, когда почувствовали мощный удар.
Водитель Audi была в состоянии алкогольного опьянения.
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Патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 Вождение автомобиля в состоянии опьянения и протокол по ст. 124 Нарушение ПДД, повлекшее ДТП, а также вынесли постановление за отсутствие у водителя полиса обязательного страхования.
Масштабное ДТП в Киеве: нетрезвый водитель спровоцировал столкновение 4 машин / 2 фотографии
Напомним, в Житомирской области водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
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