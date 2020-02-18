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Факты / Происшествия

В Ровно учительница торговала метамфетамином

Правоохранители разоблачили на продаже наркотиков 32-летнюю жительницу города Ровно, которая преподает в одном из местных учебных заведений.

Известно, что 17 февраля она продала психотропное вещество метамфетамин за 600 грн.

– При процессуальном руководстве местной прокуратуры оперативную закупку провели сотрудники уголовного розыска Ровенского отдела полиции. Около 21.00 на улице Елены Телиги областного центра местная жительница продала шесть доз метамфетамина, – сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Во время обыска по месту жительства женщины полицейские изъяли еще один пакетик с метамфетамином, а также 10 блистеров с таблетками. Их направили на экспертизу.

  • Обшук наркотики
  • Обшук
  • Обшук
  • Обшук
  • Обшук наркотики
  • Обшук
  • Обшук
  • Обшук
В Ровно учительница торговала метамфетамином / 4 фотографии

По информации правоохранителей, учительница воспитывает малолетнего сына.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 УК Украины (Сбыт психотропных веществ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Факты ICTV также писали о том, что в Донецкой области завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении командира, который забил солдата до смерти.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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