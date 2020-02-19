В Одессе проверяют информацию об изнасиловании полицейским подростка

В Одессе проверяется информация о том, что полицейский якобы изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Для выяснения обстоятельств руководство Нацполиции Одесской области назначило служебное расследование. На это время сотрудника полиции, которого подозревают в изнасиловании, отстранили от работы.

По результатам расследования будет принято решение о дальнейшем пребывании полицейского на службе.

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О происшествии проинформированы сотрудники Государственного бюро расследований, которые также дадут правовую оценку.

Ранее в Белой Церкви двое парней напали на прохожую. Один из них нанес несколько ударов ножом женщине в грудь, а потом изнасиловал. Другой – забрал у потерпевшей мобильный телефон.