В Одессе проверяют информацию об изнасиловании полицейским подростка

В Одессе проверяется информация о том, что полицейский якобы изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.
Для выяснения обстоятельств руководство Нацполиции Одесской области назначило служебное расследование. На это время сотрудника полиции, которого подозревают в изнасиловании, отстранили от работы.
По результатам расследования будет принято решение о дальнейшем пребывании полицейского на службе.
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О происшествии проинформированы сотрудники Государственного бюро расследований, которые также дадут правовую оценку.
Ранее в Белой Церкви двое парней напали на прохожую. Один из них нанес несколько ударов ножом женщине в грудь, а потом изнасиловал. Другой – забрал у потерпевшей мобильный телефон.
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