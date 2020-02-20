Новые столкновения в Новых Санжарах: полиция расчищает дорогу к санаторию

Обновлено в 19.47. Столкновения возобновились, горят шины и дрова на дороге. Пожарные пытаются их потушить.

19.04. Украинцев, которых эвакуировали из Уханя, подвозят к Новым Санжарам. Из-за этого возобновились столкновения между протестующими и правоохранителями.

Упал какой-то мужчина, но быстро поднялся. Его лицо в крови.

Полиция пытается организовать коридор для транспорта и заблокировала дорогу к санаторию.

В Минздраве подтвердили, что автобусы с украинцами в 10 км от Новых Санжар.

На этот момент столкновения прекратились. Дорогу к санаторию правоохранители освободили. Активных протестующих задержали.

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Ранее глава Полтавской области Олег Синегубов обратился к гражданам из-за протестов в Новых Санжарах. Местные жители против того, чтобы эвакуированных из Китая украинцев размещали на обсервацию в местном санатории.

На место уже вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он сказал, что в Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства.