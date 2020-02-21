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Факты / Происшествия

Под Черкассами мужчина зарезал трех знакомых и бросил тела в колодец

В селе Балаклея Черкасской области мужчина зарезал трех своих знакомых, с которыми у него возник конфликт.

Ссора между людьми произошла во время распития алкоголя. Младший из мужчин, 1988 года рождения, схватил нож и нанес знакомым смертельные ножевые ранения. Погибшими оказались мужчины 1977, 1966 и 1935 рождения.

После этого злоумышленник сбросил тела двух убитых в колодец во дворе дома, тело третьего оставил возле колодца.

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О совершении преступления он признался своему отцу.

Правоохранители проводят досудебное расследование, убийцу задержали.

Напомним, под Кривым Рогом пассажиры напали на таксиста и перерезали ему горло.

Источник: УНН

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