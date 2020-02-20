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Полицейскому в Новых Санжарах пробили голову. Виновных накажут – Аваков

Во время протестов в Новых Санжарах из-за размещения в местном санаторие эвакуированных из Уханя митингующие нанесли полицейскому очень серьезную травму головы, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире ток-шоу Право на владу.

– Люди, которые сегодня бросали камни, разбили головы и нанесли очень серьезную травму одному полицейскому – пробили голову, задержаны. Дальше мы будем решать, как их наказывать, – заверил он.

Аваков также признался, что шокирован реакцией местного населения и выразил надежду, что эти люди одумаются.

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– У меня ощущение дежавю. Последний раз я такое видел в Славянске на следующий день после его освобождения. Я не знаю, что стало причиной такой неоправданной агрессии. Об этом нужно думать, – добавил глава МВД.

Напомним, в результате столкновений в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Уханя украинцев, за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский. В Нацполиции объяснили, что группа агрессивно настроенных людей забросали автобус и силовиков камнями. А один мужчина на авто пытался наехать на правоохранителей.

Во время протестов задержаны 24 человека.

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