На Донбассе украинский боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе был ранен украинский боец.

Военнослужащего доставили в медицинское учреждение, где ему предоставили квалифицированную помощь.

С начала суток зафиксировано семь обстрелов со стороны пророссийских боевиков, во время которых применялось запрещенное Минскими договоренностями оружие.

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Во время обстрелов враг использовал крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, гранатометы различных систем, а также минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Боевики вели огонь по позициям ВСУ возле Крымского, Новолуганского, Старогнатовки, Новомихайловки и Красногоровки.

Напомним, украинским бойцам удалось отбить атаку вооруженных формирований РФ, целью которой был выход на позиции ВСУ вблизи населенного пункта Новотошковское.

Во время боевого столкновения ДРГ противника отступила, оставив на поле боя погибшего российского наемника.