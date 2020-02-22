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Факты / Происшествия

Смерть мужчины в доме экс-министра Кожары расследуют как убийство

Нацполиция изменила квалификацию уголовного производства в отношении смерти мужчины в доме экс-министра иностранных дел в селе Чайки Киевской области на Умышленное убийство без отметки самоубийство.

Правоохранители предварительно установили, что в доме находились супруги и гость, употреблявшие алкогольные напитки.

Женщина рассказала, что она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову.

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– Правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. Следовательно по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано из самоубийства на умышленное убийство, – говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Для установления всех обстоятельств происшествия назначен ряд экспертиз, проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщают СМИ, погибшим мужчиной может быть Сергей Старицкий, который был гендиректором рекламного холдинга Atlantic Group, а также руководителем телеканала Интер.

Напомним, 22 февраля стало известно, что полиция начала расследование по факту смерти мужчины в селе Чайки.

По информации СМИ, событие произошло в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары.

Сначала правоохранители квалифицировали смерть мужчины как самоубийство.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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