В Николаеве сильный ветер снес понтонный мост через реку Ингул. После чего один из понтонов затопило.
– В связи с сильными порывами ветра и течением воды, на пешеходном понтонному мосту через реку Ингул был затоплен первый понтон, – заявили в КП ЭЛУ автодорог.
Также там добавили, что на данный момент движение по мосту перекрыто, а ремонтные работы будут проходить при наличии благоприятных погодных условий.
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Начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский опубликовал видео, на котором видно, как люди проходят по мосту, а затем он сразу рушится.
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Едва не унес пешеходов: в Николаеве непогода разрушила понтонный мост / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что 24 февраля пять поездов задерживаются из-за падения деревьев на пути во Львовской области.
Источник: ЭЛУ автодорог
Фото: Вечерний Николаев, ЭЛУ автодорогPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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