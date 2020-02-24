В Николаеве сильный ветер снес понтонный мост через реку Ингул. После чего один из понтонов затопило.

– В связи с сильными порывами ветра и течением воды, на пешеходном понтонному мосту через реку Ингул был затоплен первый понтон, – заявили в КП ЭЛУ автодорог.

Также там добавили, что на данный момент движение по мосту перекрыто, а ремонтные работы будут проходить при наличии благоприятных погодных условий.

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Начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский опубликовал видео, на котором видно, как люди проходят по мосту, а затем он сразу рушится.

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