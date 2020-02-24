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Факты / Происшествия

Перестрелка в Днепре – двое людей получили ранения, введен план Сирена (18+)

В Днепре на улице Титова на остановке общественного транспорта около школы №89 произошла перестрелка.

– Неизвестные открыли огонь на улице Титова. Было сделано несколько выстрелов, предварительно установлено, что из травматического оружия. В результате пострадали два человека, – сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

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По ее словам, пострадавших госпитализировали. Полиция ввела оперативный план перехвата Сирена. Разыскиваются участники стрельбы.

Перестрелка в Днепре – двое людей получили ранения, введен план Сирена (18+) / 7 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Черновцах между двумя местными жителями возник спор, во время которого один из мужчин выстрелил в другого.

Источник: КП в Украине

Фото: Информатор

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