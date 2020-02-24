В Днепре на улице Титова на остановке общественного транспорта около школы №89 произошла перестрелка.

– Неизвестные открыли огонь на улице Титова. Было сделано несколько выстрелов, предварительно установлено, что из травматического оружия. В результате пострадали два человека, – сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

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По ее словам, пострадавших госпитализировали. Полиция ввела оперативный план перехвата Сирена. Разыскиваются участники стрельбы.