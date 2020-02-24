Рассталась с парнем: на Житомирщине школьница бросилась под поезд

В селе в Житомирской области десятиклассница Юля бросилась под пассажирский поезд. От полученных травм девушка умерла на месте.

По словам родственников, школьница выбежала из дома около 18.00. Через полчаса, когда Юля не вернулась, начались поиски. Девушка не отвечала на звонки.

Тело нашли через несколько часов на железной дороге в пяти километрах от дома.

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В полиции отмечают, что девушка совершила самоубийство. Незадолго до трагедии она отправила СМС своей подруге о том, что она не видит смысла жизни без своего возлюбленного, с которым недавно рассталась. Подруга не придала значения этому сообщению и никому ничего не сказала.

25-летнего Романа, молодого человека Юли, в селе характеризуют, как хорошего парня, который зарабатывал деньги ремонтом машин.

Полиция проводит экспертизы и если версия о самоубийстве подтвердится – дело закроют.

Ранее в Донецком техническом университете, который сейчас находится в Покровске, 21-летняя студентка Татьяна Гаврик выпрыгнула восьмого этажа общежития. Когда приехали медики, девушка была еще жива, но врачам не удалось ее спасти.