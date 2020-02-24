В Карпатах с вечера ищут четырех заблудившихся туристов

В Карпатах на горе Петрос 23 февраля заблудились пять туристов.

Утром 24 февраля спасатели Раховского района Закарпатья получили информацию, что в 5.10 один из туристов вышел на связь – он самостоятельно спустился с горы.

К поиску других привлечены 15 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.

Несмотря на многочисленные предупреждения, как синоптиков, так и самих спасателей, туристы рискуют жизнью и поднимаются в горы во время ухудшения погодных условий.

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В частности, вечером 20 февраля в районе горы Драгобрат заблудились двое туристов из Кировоградской области, которые катались на сноубордах. А 14 февраля горные спасатели искали четырех туристов.