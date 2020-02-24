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Факты / Происшествия

В Николаеве из-за столкновения маршрутки и автобуса пострадали шесть человек

В Николаеве на проспекте Богоявленском возле автовокзала произошло ДТП с участием маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter и рейсового автобуса Neoplan сообщением Херсон – Минск.

В результате столкновения пострадали шесть пассажиров маршрутного такси. Они обратились за медицинской помощью.

Полиция решает вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

дтп в миколаєві

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Ранее Факты ICTV писали, что на выезде из Чернигова автобус лоб в лоб столкнулся с авто.

В результате ДТП водитель авто погиб на месте. В автобусе никто не пострадал.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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