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Факты / Происшествия

В Херсоне дерево упало на ребенка – девочка в больнице

В Херсоне возле школы №50 упало дерево, которое задело 13-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали в детскую областную больницу.

Врачи поставили диагноз ушиб грудной клетки, незначительная царапина лица. Сейчас девушка проходит медобследование, угрозы ее жизни нет, существенных повреждений она не получила.

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– В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в виде порывов ветра, в некоторых областях Украины произошли падения деревьев на дороги. Для уборки этих деревьев, которые препятствуют движению автотранспорта, привлекаются подразделения ГСЧС, – отметили в пресс-службе ГСЧС.

Ранее Факты ICTV писали, что 24 февраля пять поездов задерживаются из-за падения деревьев на пути во Львовской области.

Источники: ГСЧС, Нацполиция

Фото: ГСЧС

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