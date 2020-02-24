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Факты / Происшествия

В Одессе из-за падения дерева погибла прохожая

В Одессе из-за сильного ветра на Нежинский угол переулка Маланова раскололось пополам дерево.

Одна из частей упала на 69-летнюю женщину, от полученных травм она умерла на месте.

24 февраля это не первый случай. Из-за непогоды на улице Ризовская на дом, в котором находилась бабушка-инвалид упало дерево. Сейчас ведутся спасательные работы.

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Также в Одессе на лицей №53 упало дерево. Из учебного заведения детей выпускают только с родителями.

На Маразлиевской улице слетевшие с крыши алюминиевые трубы проткнули внедорожник.

Городские власти призвали местных жителей избегать навесных конструкций, деревьев, линий электропередач и по возможности – оставаться дома.

  • ураган в Одессе
  • ураган в Одессе
  • ураган в Одессе
  • ураган в Одессе
  • ураган в Одессе
  • ураган в Одессе
  • ураган в Одессе
  • ураган в Одессе
В Одессе из-за падения дерева погибла прохожая / 4 фотографии

К слову, в Одессе на улице Пастера упавшее из-за сильного ветра дерево повредило контактную сеть.

Фото: Думская

Источник: Думская

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