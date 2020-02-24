В Одессе из-за сильного ветра на Нежинский угол переулка Маланова раскололось пополам дерево.
Одна из частей упала на 69-летнюю женщину, от полученных травм она умерла на месте.
24 февраля это не первый случай. Из-за непогоды на улице Ризовская на дом, в котором находилась бабушка-инвалид упало дерево. Сейчас ведутся спасательные работы.
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Также в Одессе на лицей №53 упало дерево. Из учебного заведения детей выпускают только с родителями.
На Маразлиевской улице слетевшие с крыши алюминиевые трубы проткнули внедорожник.
Городские власти призвали местных жителей избегать навесных конструкций, деревьев, линий электропередач и по возможности – оставаться дома.
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В Одессе из-за падения дерева погибла прохожая / 4 фотографии
К слову, в Одессе на улице Пастера упавшее из-за сильного ветра дерево повредило контактную сеть.
Фото: Думская
Источник: ДумскаяТеги: ОдессаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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