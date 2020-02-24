В Одессе на улице Пастера упавшее из-за сильного ветра дерево повредило контактную сеть.
Еще одно упало на пересечении улиц Старопортофранковской и Раскидайловской.
В связи с этим временно заблокировано движение трамваев №3 и №28.
На Коблевской дерево упало на авто, на тротуарах валяются оторванные куски профнастила. Чудом никто не пострадал.
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На территории области такая же ситуация. В частности, в Подольске крышу сорвало с административного здания РЭС, а в Ананьеве – с отремонтированного дома культуры, который считается памятником архитектуры.
Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Одессе 24 февраля – порывах ветра до 25-28 м/с.
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Ветер в Одессе валит деревья и срывает крыши, трамваи заблокированы / 6 фотографий
Напомним, 24 февраля пять поездов задерживаются из-за падения деревьев на пути во Львовской области.
Фото: Думская
Источник: ДумскаяТеги: Непогода в Украине, ОдессаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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