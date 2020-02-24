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Факты / Происшествия

Ветер в Одессе валит деревья и срывает крыши, трамваи заблокированы

В Одессе на улице Пастера упавшее из-за сильного ветра дерево повредило контактную сеть.

Еще одно упало на пересечении улиц Старопортофранковской и Раскидайловской.

В связи с этим временно заблокировано движение трамваев №3 и №28.

На Коблевской дерево упало на авто, на тротуарах валяются оторванные куски профнастила. Чудом никто не пострадал.

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На территории области такая же ситуация. В частности, в Подольске крышу сорвало с административного здания РЭС, а в Ананьеве – с отремонтированного дома культуры, который считается памятником архитектуры.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Одессе 24 февраля – порывах ветра до 25-28 м/с.

  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі
Ветер в Одессе валит деревья и срывает крыши, трамваи заблокированы / 6 фотографий

 

Напомним, 24 февраля пять поездов задерживаются из-за падения деревьев на пути во Львовской области.

Фото: Думская

Источник: Думская

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