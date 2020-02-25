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Факты / Происшествия

Из-за непогоды в Украине обесточены 504 населенных пункта

24 февраля в Украине бушевал шквальный ветер, из-за чего на дороги, машины и людей падали деревья.

В результате непогоды в Одессе погиб один человек, еще четверо травмированы в Херсоне, Кропивницком, Ивано-Франковске и Запорожье.

– Частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой) – отчитываются в ГЧСЧ.

Подразделения ГЧСЧ выезжали 211 раз для оказания помощи населению, убрали 239 поваленных деревьев.

Читайте: Непогода в Украине: погибла женщина, повалены деревья, без света 251 населенный пункт

По состоянию на 7 утра 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пунктах в 12 областях, а именно:

  • Николаевская – 147;
  • Одесская – 124;
  • Днепропетровская – 69;
  • Херсонская – 52;
  • Запорожская – 41;
  • Донецкая – 25;
  • Полтавская – 11;
  • Винницкая – 11;
  • Сумская – 8;
  • Кировоградская – 8;
  • Черкасская – 5;
  • Луганская – 3.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.

Факты ICTV ранее писали о том, что ветер в Одессе валит деревья и срывает крыши, трамваи заблокированы.

Источник: ГСЧС

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