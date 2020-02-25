Из-за непогоды в Украине обесточены 504 населенных пункта

24 февраля в Украине бушевал шквальный ветер, из-за чего на дороги, машины и людей падали деревья.
В результате непогоды в Одессе погиб один человек, еще четверо травмированы в Херсоне, Кропивницком, Ивано-Франковске и Запорожье.
– Частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой) – отчитываются в ГЧСЧ.
Подразделения ГЧСЧ выезжали 211 раз для оказания помощи населению, убрали 239 поваленных деревьев.
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По состоянию на 7 утра 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пунктах в 12 областях, а именно:
- Николаевская – 147;
- Одесская – 124;
- Днепропетровская – 69;
- Херсонская – 52;
- Запорожская – 41;
- Донецкая – 25;
- Полтавская – 11;
- Винницкая – 11;
- Сумская – 8;
- Кировоградская – 8;
- Черкасская – 5;
- Луганская – 3.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.
Факты ICTV ранее писали о том, что ветер в Одессе валит деревья и срывает крыши, трамваи заблокированы.