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Факты / Происшествия

Погода в Николаеве: ветер снес палаточный городок ВСУ

На военном полигоне Широкий Лан под Николаевом сильный ветер повредил палаточный городок ВСУ.

– Из-за непогоды, которая бурлит почти на всей территории Украины, в палаточном городке Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений ветром, порывы которого достигают 38 метров в секунду, завалены и повреждены ряд палаток, – говорится в сообщении.

Руководство центра уверяет, что ситуация контролируемая, военные демонтируют и ремонтируют поврежденные палатки.

Также в результате непогоды в Николаеве повреждена крыша здания, находящегося на балансе Министерства обороны.

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В городе за 24 февраля ветер повалил более 250 деревьев и сорвал крыши с 75 домов и соцучреждений. Оборваны кабели электросетей, поэтому не работают несколько котельных.

Городские власти пообещали в течение суток все дома подключить к отоплению.

 

  • вітер зніс наметове містечко ЗСУ
  • вітер зніс наметове містечко ЗСУ
  • вітер зніс наметове містечко ЗСУ
  • вітер зніс наметове містечко ЗСУ
Погода в Николаеве: ветер снес палаточный городок ВСУ / 2 фотографии

Напомним, 24 февраля в Николаеве сильный ветер снес понтонный мост через реку Ингул. После чего один из понтонов затопило.

Фото: Міжвидовий центр підготовки військових частин та підрозділів

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