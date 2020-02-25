Погода в Николаеве: ветер снес палаточный городок ВСУ

На военном полигоне Широкий Лан под Николаевом сильный ветер повредил палаточный городок ВСУ.

– Из-за непогоды, которая бурлит почти на всей территории Украины, в палаточном городке Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений ветром, порывы которого достигают 38 метров в секунду, завалены и повреждены ряд палаток, – говорится в сообщении.

Руководство центра уверяет, что ситуация контролируемая, военные демонтируют и ремонтируют поврежденные палатки.

Также в результате непогоды в Николаеве повреждена крыша здания, находящегося на балансе Министерства обороны.

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В городе за 24 февраля ветер повалил более 250 деревьев и сорвал крыши с 75 домов и соцучреждений. Оборваны кабели электросетей, поэтому не работают несколько котельных.

Городские власти пообещали в течение суток все дома подключить к отоплению.