В Житомире киберполицейского поймали на вымогательстве взятки

В Житомире сотрудники СБУ разоблачили киберполицейского на вымогательстве взятки.

Задержанный занимался расследованием дела о распространении порнографии. От фигуранта дела, местного жителя, он требовал $ 5 тыс. за предоставление “нужных” выводов компьютерно-технической экспертизы.

Чтобы о взятке никто не узнал, работник киберполиции предложил перечислить деньги в биткоинах.

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