В Житомире сотрудники СБУ разоблачили киберполицейского на вымогательстве взятки.
Задержанный занимался расследованием дела о распространении порнографии. От фигуранта дела, местного жителя, он требовал $ 5 тыс. за предоставление “нужных” выводов компьютерно-технической экспертизы.
Чтобы о взятке никто не узнал, работник киберполиции предложил перечислить деньги в биткоинах.
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В Житомире киберполицейского поймали на вымогательстве взятки / 4 фотографии
– Из-за продолжительности этой процедуры офицер полиции согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого. Тогда его и задержали, – прокомментировали в СБУ.
Открыто уголовное производство, следствие продолжается.
К слову, Факты ICTV писали об одессите, который похитил из банковского отделения 1 млн грн.
Источник: СБУ
Фото: СБУТеги: Житомир, затримання хабарника, Киберполиция, СБУЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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