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Факты / Происшествия

В Житомире киберполицейского поймали на вымогательстве взятки

В Житомире сотрудники СБУ разоблачили киберполицейского на вымогательстве взятки.

Задержанный занимался расследованием дела о распространении порнографии. От фигуранта дела, местного жителя, он требовал $ 5 тыс. за предоставление “нужных” выводов компьютерно-технической экспертизы.

Чтобы о взятке никто не узнал, работник киберполиции предложил перечислить деньги в биткоинах.

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В Житомире киберполицейского поймали на вымогательстве взятки / 4 фотографии

– Из-за продолжительности этой процедуры офицер полиции согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого. Тогда его и задержали, – прокомментировали в СБУ.

Открыто уголовное производство, следствие продолжается.

К слову, Факты ICTV писали об одессите, который похитил из банковского отделения 1 млн грн.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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