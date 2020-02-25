







В Житомире киберполицейский требовал взятку в биткоинах / 4 фотографии

– Из-за продолжительности этой процедуры офицер полиции согласился получить взятку в гривневом эквиваленте по частях на банковский счет своего знакомого. Тогда его и задержали, – прокомментировали в СБУ.

Открыто уголовное производство, следствие продолжается.

К слову, Факты ICTV писали, что в Сумской области на взятке поймали директора одного из предприятий Укроборонпрома.