За домашнее насилие будут судить уже второго киевлянина

Киевлянину, который систематически нецензурно выражался в адрес жены, угрожал расправой, наносил физическую боль, за что неоднократно привлекался к административной ответственности, грозит реальный срок наказания. Столичная прокуратура завершила досудебное расследование и направила обвинительный акт в Деснянский райсуд Киева.

– В результате систематических действий мужа потерпевшей причинены психологические страдания, ухудшилось качество ее жизни, что является для последней длительным психотравмирующим действием и сопровождается эмоциональным переживанием отрицательного спектра, а именно – тревоги, страха, унижения, беспомощности и безысходности, – говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по ст. 126-1 УКУ – Домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении супругов, что приводит к психологическим страданиям и ухудшению качества жизни потерпевшего.

Читайте: Как защитить ребенка от насилия: правила поведения на улице и в сети

Мужчине грозят общественные работы на срок от 150 до 240 часов или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до пяти лет, или лишение свободы до двух лет.

Напомним, в ноябре 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил к трем месяцам ареста мужчину, который с января по октябрь 2019 года девять раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия. Это было первое реальное наказание в Киеве за домашнее насилие.