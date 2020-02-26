Разоблачена группировка, продававшая ворованные элитные авто из ЕС

Сегодня правоохранители задержали шестерых членов преступной организации, которым инкриминируют незаконное завладение автомобилями.

Мошенники вместе с подставными лицами из Украины и стран ЕС оформляли договоры лизинга на автомобили элит-класса.

По версии следствия, для транспортировки авто через таможню задержанные использовали коррумпированные связи в правоохранительных органах, ведь именно там им выдавали свидетельства и госномера. Потом зарегистрированные автомобили продавали.

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– Начиная с 2017 года, указанные лица обманули десятки зарубежных организаций. Не получая выплат по лизингу, данные организации сообщили правоохранительные органы, после чего автомобили объявили в международный розыск. По такой схеме насчитывается 56 эпизодов, в результате чего нанесен ущерб на более чем €4 млн, – сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

В рамках расследования обыски проводились в более чем 10 областях Украины. Полиция смогла изъять номерные государственные знаки, автомобили, документацию, поддельные загранпаспорта, наркотики, оружие и патроны.

Следственные действия продолжаются. Сейчас прокуратурой будет проверяться факт возможного сотрудничества правоохранителей с подозреваемыми.

К слову, недавно Офис генпрокурора возбудил дело против народного депутата Владислава Поляка, который кнопкодавил в Верховной Раде.