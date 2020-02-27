







На Хмельниччине полицейский насмерть сбил женщину-велосипедиста / 4 фотографии

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Полицейский не скрывался с места ДТП: он вызвал скорую и дождался приезда медиков.

– Досудебное расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет прокуратура, – сообщили в ГБР.

Сейчас установлено, что водитель в момент аварии был трезв.

Напоминаем, в Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика, в результате чего пострадали 12 человек.

Источник: ГБР