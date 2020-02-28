60-летний насильник студентки предстанет перед судом – прокуратура Киева

28 февраля Киевская местная прокуратура направила в суд дело об изнасиловании 18-летней девушки.

Как заявили в пресс-службе ведомства, насильником оказался 60-летний мужчина, который познакомился с потерпевшей в поезде.

Там он представился известным продюсером и пригласил девушку к себе в гости. Дома мужчина дважды изнасиловал студентку.

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– Обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. ч. 1, 2 ст. 152 УК Украины для рассмотрения направлено в Дарницкий районный суд города Киева. Сейчас злоумышленник находится под стражей, – сообщила прокуратура.

В ведомстве добавили, что мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напоминаем, расследование этого дела началось в конце декабря 2019 года, когда студентка сообщила в прокуратуру, что ее изнасиловал 60-летний псевдопродюсер.

Источник: Прокуратура Киева