Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе преступную группу, в которую входили иностранцы, связанные с одним из почетных консульских учреждений в Украине и частными фирмами.
Они изготавливали документы, легализовали их в иностранном консульстве и передавали в органы власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран Ближнего Востока.
Во время обысков изъята документация, компьютерная техника, электронные носители информации с доказательствами противоправной легализации иностранцев.
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Возбуждено дело по ст. 358 УКУ – Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.
Готовятся подозрения фигурантам дела.
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Через Одессу в Украину попадали нелегальные мигранты с Ближнего Востока – СБУ / 2 фотографии
Напомним, в сентябре 2019 года на Закарпатье пограничники со стрельбой задержали 24 нелегалов. В лесу с помощью трех проводников группа иностранцев пыталась перейти границу со Словакией.
Источник: СБУ
Фото: СБУЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.