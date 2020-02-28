Через Одессу в Украину попадали нелегальные мигранты с Ближнего Востока – СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе преступную группу, в которую входили иностранцы, связанные с одним из почетных консульских учреждений в Украине и частными фирмами.

Они изготавливали документы, легализовали их в иностранном консульстве и передавали в органы власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран Ближнего Востока.

Во время обысков изъята документация, компьютерная техника, электронные носители информации с доказательствами противоправной легализации иностранцев.

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Возбуждено дело по ст. 358 УКУ – Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Готовятся подозрения фигурантам дела.