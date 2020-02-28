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Факты / Происшествия

Оставил предсмертную записку: под мостом в Ивано-Франковске нашли тело студента

В Ивано-Франковске случайный прохожий 28 февраля около 8.00 обнаружил под мостом в микрорайоне Пасечная, возле реки, тело молодого парня.

Следователи установили личность погибшего – это 19-летний студент одного из вузов города, родом из Черновицкой области.

На месте также нашли предсмертную записку.

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Тело парня направили на экспертизу. Следствие выясняет, что могло его побудить к такому поступку.

Открыто производство по ст. 115 УКУ – Умышленное убийство с пометкой самоубийство.

  • Під мостом в Івано-Франківську знайшли тіло студента
  • Під мостом в Івано-Франківську знайшли тіло студента
  • Під мостом в Івано-Франківську знайшли тіло студента
  • Під мостом в Івано-Франківську знайшли тіло студента
  • Під мостом в Івано-Франківську знайшли тіло студента
  • Під мостом в Івано-Франківську знайшли тіло студента
Оставил предсмертную записку: под мостом в Ивано-Франковске нашли тело студента / 3 фотографии

Недавно в Донецком техническом университете, который сейчас находится в Покровске, 21-летняя студентка выпрыгнула восьмого этажа общежития. Когда приехали медики, девушка была еще жива, но врачам не удалось ее спасти.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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