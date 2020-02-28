В Ивано-Франковске случайный прохожий 28 февраля около 8.00 обнаружил под мостом в микрорайоне Пасечная, возле реки, тело молодого парня.
Следователи установили личность погибшего – это 19-летний студент одного из вузов города, родом из Черновицкой области.
На месте также нашли предсмертную записку.
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Тело парня направили на экспертизу. Следствие выясняет, что могло его побудить к такому поступку.
Открыто производство по ст. 115 УКУ – Умышленное убийство с пометкой самоубийство.
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Оставил предсмертную записку: под мостом в Ивано-Франковске нашли тело студента / 3 фотографии
Недавно в Донецком техническом университете, который сейчас находится в Покровске, 21-летняя студентка выпрыгнула восьмого этажа общежития. Когда приехали медики, девушка была еще жива, но врачам не удалось ее спасти.
Источник: Нацполиция
Фото: НацполицияТеги: Ивано-Франковск, Самоубийство, СуїцидЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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