Оставил предсмертную записку: под мостом в Ивано-Франковске нашли тело студента

В Ивано-Франковске случайный прохожий 28 февраля около 8.00 обнаружил под мостом в микрорайоне Пасечная, возле реки, тело молодого парня.

Следователи установили личность погибшего – это 19-летний студент одного из вузов города, родом из Черновицкой области.

На месте также нашли предсмертную записку.

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Тело парня направили на экспертизу. Следствие выясняет, что могло его побудить к такому поступку.

Открыто производство по ст. 115 УКУ – Умышленное убийство с пометкой самоубийство.