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Факты / Происшествия

Полиция задержала 55 человек из-за столкновений на рынке Барабашово

В Харькове задержали 55 человек, причастных к столкновениям на рынке Барабашово. Граждане в возрасте от 19 до 55 лет задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Всего в столкновениях на рынке участвовали около 100 человек.

От слезоточивого газа пострадали несколько полицейских. На месте происшествия правоохранители изъяли несколько резиновых дубинок и газовые баллончики.

За медицинской помощью обратились четыре человека.

Читайте: В Харькове возле рынка произошла потасовка: что происходит на Барабашово

Напомним, 27 февраля в Харькове возле рынка Барабашово произошла драка между частными предпринимателями и охранным агентством.

В СМИ сообщили, что драка произошла из-за строительства дороги.

К слову, 16 октября 2019 года Харьковский горсовет утвердил строительство дороги, которая соединит Салтовку с центром города, несмотря на протест предпринимателей, чьи торговые павильоны будут отселены.

Как происходили столкновения на Барабашово можно прочитать в нашем материале.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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