Три ограбления за месяц: в Киеве вооруженный преступник нападает на почтальонов

В Киеве появился преступник, который нападает на почтовые отделения. Мужчина вооружен пистолетом и орудует только в одном районе столицы.

За месяц там произошло нападение на три отделения.

Во всех случаях схема одна – преступник, угрожая пистолетом дает пакет и требует положить туда деньги.

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По словам общественного активиста, грабитель может быть один. Об этом свидетельствует то, как он держит оружие в левой руке и отработанный порядок действий.

Также он отметил, что у грабителя мог быть напарник, который узнавал информацию о сотрудниках.

Мужчина нападает на отделения, прикрывая лицо медицинской маской. Из-за паники вокруг коронавируса на него не обращают особого внимания, поскольку в масках ходит много людей.

Руководство компании пообещало усилить охрану, а пока за поимку грабителя объявлено вознаграждение.

Напомним, в Киеве мужчина, воспользовавшись незапертой дверью, вынес из инкассаторского авто пакеты с деньгами.