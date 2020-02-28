В Бельгии женщина умерла, сделав один глоток вина с MDMA

В бельгийском городе Антверпен женщина умерла после того, как сделала один глоток вина, в которое были подмешаны наркотики.

По словам прокуроров, погибшая перестала пить вино после первого глотка, потому что оно показалось ей плохим на вкус.

Вскоре после употребления напитка она потеряла сознание и была госпитализирована. Через пять дней женщина скончалась.

Эксперты установили, что в бутылка вина голландского бренда Black & Bianco была заправлена смертельная доза MDMA.

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Со своей стороны компания-производитель заявила, что “очень шокирована и расстроена” из-за факта смерти женщины.

Выражая соболезнования семье жертвы, компания подтвердила, что бутылка была подделана, а ее оригинальная черная пробка заменена на бежевую.

Напомним, рэпер Juice WRLD умер от случайной передозировки оксикодона и кодеина.