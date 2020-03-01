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Факты / Происшествия

Под Николаевом подростка подозревают в изнасиловании 8-летнего ребенка

В Николаевской области полиция задержала 14-летнего подростка по подозрению в изнасиловании восьмилетнего мальчика.

По словам потерпевшего, 29 февраля, вечером, он пришел домой и обнаружил, что потерял ключи. Когда пошел искать, по пути встретил незнакомого парня.

Спросив у него, тот ответил, что видел потерянные ключи и предложил пройтись с ним.

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Злоумышленник отвел ребенка в безлюдное место и, угрожая избить его, изнасиловал.

Пострадавший обратился за помощью к прохожим. Подростку грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье педофил заманил в квартиру и изнасиловал двух 10-летних мальчиков.

Источник: Нацполиция

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