Во Львовской области 1 марта около 21.00 56-летний житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил очевидца события, который бросился на помощь девушке.
– Злоумышленник скрылся на микроавтобусе Volkswagen Т5. На территории Львовской области введено полицейскую операцию, – рассказал начальник ГУ НП во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.
Вследствие ранения девушка скончалась по дороге в больницу, а 42-летний мужчина с огнестрельным ранением грудной клетки был госпитализирован.
Следователи открыли уголовные дела по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины и ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (Покушение на убийство) УК Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику – пожизненное лишение свободы.
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По подозрению в убийствах и покушении на убийство разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области.
Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одетый в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки.
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Во Львовской области мужчина застрелил знакомую и ранил прохожего – приметы убийцы / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что харьковчанка во время прогулки возле реки Уды 1 марта около 13.10 наткнулась на тело женщины, которое находилось в коллекторной трубе.
Источник: Нацполиция
Фото: НацполицияТеги: Убийство, Львовская область, ПроисшествияЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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