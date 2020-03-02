Во Львовской области мужчина застрелил знакомую и ранил прохожего – приметы убийцы

Во Львовской области 1 марта около 21.00 56-летний житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил очевидца события, который бросился на помощь девушке.

– Злоумышленник скрылся на микроавтобусе Volkswagen Т5. На территории Львовской области введено полицейскую операцию, – рассказал начальник ГУ НП во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.

Вследствие ранения девушка скончалась по дороге в больницу, а 42-летний мужчина с огнестрельным ранением грудной клетки был госпитализирован.

Следователи открыли уголовные дела по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины и ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (Покушение на убийство) УК Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику – пожизненное лишение свободы.

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По подозрению в убийствах и покушении на убийство разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области.

Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одетый в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки.