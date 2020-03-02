Под Киевом подросток порезал ножом тетку и ее четырехлетнего сына

Резню устроил в Киево-Святошинском районе 14-летний парень, которому надоели поучения родной тети.

Подросток ножом и топором нанес ранения женщине и своему двоюродному четырехлетнем брату. Оба сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

Он жил у родственников, отдельно от матери-киевлянки, потому что ходил в частное учебное заведение, находящее неподалеку.

Между родственниками 1 марта произошла очередная ссора, во время которой парень схватил кухонный нож и ударил тетку в грудь.

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Женщина оборонялась и выхватила нож, однако племянник побежал на кухню, где взял другой нож и топор.

– Потерпевшая выбежала из дома и начала звонить сестре, однако школьник выбил топором у нее из рук телефон и снова начал наносить удары. Позже злоумышленник переключился на четырехлетнего двоюродного брата, которому также нанес многочисленные ножевые ранения, – говорится в сообщении.

В это время вернулась его мать. Парень пытался ударить ножом и ее, а затем сбежал.

В настоящее время полиция уже задержала нападавшего, решается вопрос об избрании меры пресечения и объявлении подозрения.

Возбуждено дело по ч. 2 ст.15 (Покушение на преступление), п.1 п.2 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.

Напомним, в Волновахе Донецкой области женщина кирпичом забила до смерти мать.