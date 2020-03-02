В Донецкой области женщина забила до смерти мать палкой и кирпичом

В Волновахе Донецкой области женщина забила до смерти мать. Между женщинами произошел конфликт во время распития спиртных напитков.

35-летняя дочь начала бить свою 55-летнюю мать палкой по лицу. Конфликт продолжился на улице.

Женщина взяла кирпич и ударила мать по голове. После этого она покинула место преступления.

От полученных травм 55-летняя женщина скончалась. Ее тело женщины обнаружили 1 марта на обочине улицы.

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По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Дочь жертвы задержана, ей сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Женщине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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