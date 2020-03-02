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Факты / Происшествия

В харьковском метро задержали мужчину с гранатами

В Харькове правоохранители в метрополитене остановили гражданина при прохождении турникетного контроля на станции Южный Вокзал.

– При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины одну гранату Ф-1 и одну – РГД-5 с запалами к ним. По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции, – рассказали в ГУ НП в Харьковской области.

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Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователями открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

В харьковском метро задержали мужчину с гранатами / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Лисичанске оперативники СБУ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Арсенал находился в гараже пособницы террористов “ЛНР”.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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