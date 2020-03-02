В Харькове в коллекторе возле реки нашли тело молодой женщины

Харьковчанка во время прогулки возле реки Уды 1 марта около 13.10 наткнулась на тело женщины, которое находилось в коллекторной трубе.

Следственно-оперативная группа и эксперты передвижной криминалистической лаборатории, выехавшие на место, установили, что погибшей примерно 20-35 лет.

Тело направлено в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

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Полицейские также пытаются установить личность погибшей и обстоятельства происшествия.

Открыто уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 УКУ – Умышленное убийство. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

Недавно в Кривом Роге прохожий обнаружил в водоеме пакет с телом мертвой женщины без головы и конечностей.