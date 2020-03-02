Убил девушку и ранил мужчину: на Львовщине разыскивают вооруженного злоумышленника

На Львовщине разыскивают 57-летнего харьковчанина Виктора Тура, который 1 марта в городе Пустомиты убил 22-летнюю девушку и ранил мужчину.

Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одетый в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки. Мужчина может быть вооружен.

– Всех, кто владеет информацией, которая поможет установить местонахождение злоумышленника, просим позвонить на оперативную линию 102, – отмечают в полиции.

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Напомним, 26 февраля в селе Перемышль Хмельницкой области нашли убитым местного жителя. У него была перерезана глотка.