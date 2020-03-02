PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Убил девушку и ранил мужчину: на Львовщине разыскивают вооруженного злоумышленника

На Львовщине разыскивают 57-летнего харьковчанина Виктора Тура, который 1 марта в городе Пустомиты убил 22-летнюю девушку и ранил мужчину.

Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одетый в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки. Мужчина может быть вооружен.

– Всех, кто владеет информацией, которая поможет установить местонахождение злоумышленника, просим позвонить на оперативную линию 102, – отмечают в полиции.

Читайте: В Киеве нашли застреленным бизнесмена Леонида Вульфа

Віктор Тур

Напомним, 26 февраля в селе Перемышль Хмельницкой области нашли убитым местного жителя. У него была перерезана глотка.

Источник: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка