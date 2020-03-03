В Козелецком районе Черниговской области полицейские совместно со спасателями на расстоянии около 70 м от берега нашли тело одного из рыбаков, которые 28 февраля вышли на лодке Прогресс в акваторию Киевского водохранилища и пропали.
Они также нашли перевернутую лодку.
– В 16.05 тело одного из рыбаков и лодку доставили на берег, – говорится в сообщении.
К поискам привлечены полиция Киевщины и Черниговщины, водная полиция, водолазы, личный состав Вышгородской полиции и зоны ЧАЭС – всего 55 человек и 11 единиц техники, в том числе вертолет H-225 Super Puma.
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Сейчас поиски второго рыбака приостановлены до утра 4 марта.
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На Киевском море нашли тело одного из двух пропавших рыбаков / 2 фотографии
Напомним, 28 февраля в Киевской области пропали два рыбака, которые ловили рыбу в акватории Киевского водохранилища. Вблизи села Страхолесье Ивановского района они вышли на лодке Прогресс.
Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧС