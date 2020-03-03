В Винницкой области 11 детей в больнице из-за отравления парами газа

Полиция Могилев-Подольского около 13.00 получила информацию о резком запахе газа на одной из улиц города. На месте выяснилось, что подростки отравились парами газа (газолина – пропана).

Его утечка произошла во время замены баллона возле кафе, которое находится рядом с учебным заведением.

– Дети, которые находились рядом, отравились его парами. 11 школьников в возрасте 13 и 14 лет госпитализированы. На месте происшествия проведены первоочередные следственные действия. Газовый баллон изъят, – говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 241 УКУ – Загрязнение атмосферного воздуха. Эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без него.

Недавно в Тернопольской области 27 учеников колледжа госпитализировали с признаками пищевого отравления.