Торнадо в США: 19 человек погибли, десятки пострадавших

В штате Теннесси (США) в четырех округах, включая Дэвидсон, где находится столица штата город Нэшвилл, и Патнам, Бентон и Уилсон пронесся мощный торнадо. В результате чего погибли 19 человек, десятки людей пострадали.

Кроме того, более 50 тысяч домов и предприятий остались без электричества, 45 домов разрушены.

– У нас есть потери по всему штату. Есть пропавшие люди, – заявил губернатор штата Теннесси Билл Ли.

Власти объявили чрезвычайное положение из-за урагана.

Камера видеонаблюдения поймала момент, как торнадо налетел на восточные районы Нэшвилла.

More devastating sights. This is Fourth Ave N in #Germantown. Windows completely blown out. Water dripping down the side of this building. Video to follow. @WSMV pic.twitter.com/2Jm8oeGxFT

— Ryan Breslin (@RyBrez) March 3, 2020