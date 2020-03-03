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Факты / Происшествия

Торнадо в США: 19 человек погибли, десятки пострадавших

В штате Теннесси (США) в четырех округах, включая Дэвидсон, где находится столица штата город Нэшвилл, и Патнам, Бентон и Уилсон пронесся мощный торнадо. В результате чего погибли 19 человек, десятки людей пострадали.

Кроме того, более 50 тысяч домов и предприятий остались без электричества, 45 домов разрушены.

– У нас есть потери по всему штату. Есть пропавшие люди, – заявил губернатор штата Теннесси Билл Ли.

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Власти объявили чрезвычайное положение из-за урагана.

Камера видеонаблюдения поймала момент, как торнадо налетел на восточные районы Нэшвилла.

Ранее Факты ICTV писали, какой ущерб нанес Украине мощный ураган. Более 500 населенных пунктов в 12 областях остались без света.

Источник: NBC News

Фото: Dreamstime

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