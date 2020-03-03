













В Киевском море третий день ищут пропавших рыбаков / 7 фотографий

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С ночи 29 февраля рыбаки перестали отвечать на звонки.

Сейчас связь с ними отсутствует и проводятся поисковые работы с привлечением авиации ГСЧС.