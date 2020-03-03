PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киевском море третий день ищут пропавших рыбаков

28 февраля в Киевской области пропали два рыбака, которые ловили рыбу в акватории Киевского водохранилища.

Вблизи села Страхолесье Ивановского района двое мужчин вышли на лодке Прогресс в акваторию.

  • дснс
  • дснс
  • дснс
  • дснс
  • дснс
  • дснс
  • дснс
  • дснс
  • дснс
  • дснс
  • дснс
  • дснс
  • дснс
  • дснс
В Киевском море третий день ищут пропавших рыбаков / 7 фотографий

Читайте: Под Харьковом утонули двое рыбаков

С ночи 29 февраля рыбаки перестали отвечать на звонки.

Сейчас связь с ними отсутствует и проводятся поисковые работы с привлечением авиации ГСЧС.


Ранее Факты ICTV писали, что на Днепропетровщине из воды достали тело рыбака.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка